Bangunan Tempat Pengolahan Keramik Ini Diresmikan Bung Hatta

Bangunan menyerupai pabrik di pinggir Jalan Raya Plered tepatnya di Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta masih berdiri kokoh. Bentuknya menyerupai arsitektur art deco.

Tampak depan bangunan bagian atas membentuk dinding tinggi bertuliskan "Induk Perusahaan Keramik "Plered". Sehari-hari, bangunan itu digunakan sebagai tempat produksi gerabah.

Di ruangan depan, berbagai jenis gerabah dipajang sang pemilik, Agus (45). Di belakang ruang depan, ruangan lebih luas menyerupai aula, tempat para pekerja perajin gerabah memproduksi gerabah. Bangunan ini disewa Agus dan orang tuanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Jabar.

Di bagian belakangan bangunan, dua cerobong asap menjulang setinggi kurang lebih 5 meter. Di bawahnya, ada enam tungku perapian tempat pembakaran gerabah.

"Bapak saya bilang bangunan ini dulu dibuka oleh Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama, Mochammad Hatta)," ujar Jajang (55), perajin gerabah di tempat itu saat ditemui Senin (7/2/2017).

Dadang Zarkasi (65) pemilik toko gerabah di Desa Anjun, Kecamatan Plered, tidak jauh dari bangunan tua mengisahkan bahwa bangunan tua itu diresmikan Mochammad Hatta pada 1950. "Iya, dulu yang membuka dan meresmikan ini Bung Hatta, seingat saya sekitar tahun 1950-an. Bahkan dulu ini jadi pabrik keramik satu-satunya di Indonesia," ujarnya.

Ia mengenang, bangunan itu diprakarsai oleh tokoh masyarakat setempat yang menginginkan tata kelola manajemen produksi gerabah lebih modern. Itu kenapa, bangunan itu dinamakan Induk Perusahaan Keramik "Plered.

"Dulu sekali bangunan ini berfungsi sebagai sarana peningkatan dan pengembangan usaha keramik. Bahkan dulu Jakarta mengirim mesin buatan Jerman penghalus tanah liat," katanya. Setelah itu, produksi gerabah meningkat. Bahkan, gerabah Plered ini mensuplai ornamen kegiatan intenasional di Jakarta.

Kata dia, salah satunya membuat gentong dan jolang besar berukuran tinggi 170 cm dan diameter 150 cm untuk dikirim ke Jakarta, pada momen Game of The New Emerging Force (Ganefo) yang digagas Presiden RI pertama, Ir Soekarno pada 1963.