Ferdinand Sinaga dan Zulkifli Syukur Absen, Persib Tetap Harus Waspada

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Laga panas yang mempertemukan dua klub rival era Perserikatan, Persib Bandung dan PSM Makassar akan tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (6/2/2017).



Persib memasang target tinggi dengan meraih tiga poin pertamanya dalam fase grup C Piala Presiden jilid II. Kemenangan dari Juku Eja akan memuluskan langkah Persib untuk mempertahankan gelar juara.



Asisten pelatih Persib, Herrie Setyawan mengakui kampanye menuju jalur juara tidak akan mudah. Ia menilai PSM merupakan salah satu tim yang paling siap untuk menghadapi ajang pramusim ini.



Selain agresif di bursa transfer, tim kebanggaan The Maczman juga melakukan pemusatan latihan (TC) di Pulau Dewata Bali selama delapan hari, sebelum kembali ke Barombong, Makassar dan bertolak ke Bandung.



Herrie pun tak mau skuatnya terlena, lantaran Persib mentas di hadapan pendukungnya sendiri. Pria berkepala plontos itu menilai, siapapun lawannya pasti akan tampil dengan motivasi berlipat saat menghadapi Pangeran Biru.



"Jauh-jauh hari kita sudah persiapakan tim, Persib akan tampil serius dan berusaha tampil maksimal untuk menghadapi laga perdana ini, kita tahu semua tim di grup C kuat-kuat, tidak ada yang bisa dianggap remeh," kata Herrie dalam jumpa pers di Hotel Topas, Kota Bandung, Minggu (5/2/2017).



Dikabarkan PSM akan tampil tanpa dua pemain bintangnya, Ferdinand Sinaga dan Zulkifli Syukur. Kendati begitu, Persib mesti tetap waspada.



"Kekuatan PSM tidak hanya satu atau dua pemain saja, semua patut diwaspasai, pokoknya siapa yang main akan kita hadapi dengan maksimal," kata pria berkepala plontos itu.(dam)