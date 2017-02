10 Jawaban Orang Bijak Tentang Cara Hidup Bahagia

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Seorang pria bertanya kepada orang bijak, apa yang harus dilakukannya agar hidup bahagia. Dan inilah jawaban orang bijak itu bagi kita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan.

Lepaskanlah rasa kuatir dan ketakutan.

Ketakutan dan kekuatiran hanyalah imajinasi pikiran akan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tak pernah terjadi! It's all only in your mind.

Buanglah dendam.

Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Untuk itu buanglah!

Berhentilah mengeluh.

Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar kita membawa-bawa beban negatif.

Bila ada masalah, selesaikan satu per satu.

Hanya inilah cara menangani setiap masalah, satu demi satu.

Tidurlah dengan nyenyak.