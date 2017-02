Francesco Totti Dicap Pinokio Karena Dinilai Berbicara Bohong

ROMA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Presiden Cesena, Giorgio Lugaresi, menumpahkan kekesalan dia seusai timnya kalah 1-2 dari AS Roma dalam laga perempat final Coppa Italia di Stadion Olimpico, Rabu (1/2/2017).

Gol AS Roma dalam duel tersebut dicetak oleh Edin Dzeko (menit ke-68) dan Francesco Totti (90 7'), sedangkan gol Cesena datang dari lesakan Luca Garritano (73').

Kegusaran Giorgio Lugaresi disebabkan oleh komentar Totti terkait penalti.

Francesco Totti scoring the game winning penalty kick vs Cesena as seen by the fans #CalcioFanCampic.twitter.com/WeLT3VKPq5

"Saya pikir itu adalah pelanggaran yang jelas harus diganjar dengan hukuman penalti. Kevin Strootman coba menghindari kiper kemudian terjatuh," ujar Totti kepada Rai Sport.

Wasit Fabio Maresca menunjuk titik putih pada menit ke-95 setelah gelandang Roma, Kevin Strootman, dijatuhkan kiper Cesena, Federico Agliardi. Namun, Lugaresi menilai Totti dan kawan-kawan tidak seharusnya mendapatkan penalti.

"Kemarin, setelah pertandingan usai, Totti mengatakan bahwa Cesena memang layak mendapat hukuman penalti!" tulis Lugaresi dalam laman Facebook pribadinya.

"Omong kosong. Hanya beberapa saat saya menilai betapa hebatnya Francesco, dia justru mencoba untuk menemukan tempat iklan baru yang dimainkannya, dalam kasus ini sebagai Pinokio!" lanjut pernyataan Lugaresi.

Selain membukukan gol penentu, Totti bersama Leandro Paredes menjadi pemain Roma yang paling berbahaya dalam laga kontra Cesena karena mampu menciptakan masing-masing tiga peluang!