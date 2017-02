Ragam Kuliner Berselera Bisa Anda Nikmati di Kukumama

Laporan Isa Rian Fadilah



BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Bandung memiliki banyak gerai makanan dengan ragam jajanan atau yang biasa dikenal dengan pujasera alias pusat jajanan serba ada.

Belum lama ini muncul pujasera baru di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, yakni Kukumama. Tak jauh berbeda dengan pendahulunya seperti Paskal Foodcourt, In and Out, dan Pasar Cisangkuy, Kukumama pun menawarkan banyak kuliner berselera.

Untuk memanjakan pengunjung, pengelola Kukumama hanya menerima makanan yang terbukti lezat, harga terjangkau, dan telah dikenal di sekitar Bandung. Dengan kata lain, setiap tenant makanan dan minuman di Kukumama telah melewati seleksi kelayakan untuk dijual di pujasera ini. Pengunjung bisa memilih 33 jenis makanan dan minuman di sini. Sebagian besar merupakan sajinan Nusantara.

"Di sini ada sekitar 200 menu makanan dan minuman. Sebelum masuk ke sini, kami tes dulu makanannya," ujar salah satu pemilik pujasera Kukumama, Andhika Radhitya, saat ditemui di lokasi, kemarin.

Kukumama memiliki ruangan yang memanjang ke dalam. Uniknya, di dalam ruangan ini mampu memuat sebanyak 168 orang. Manurut Andikan, pujasera ini nantinya akan dilengkapi dengan wahana bermain anak dan arena games seperti playstation, Xbox, dan film yang terdapat di lantai dua.

"Di sini makanannya enak, tempatnya strategis, dan harga terjangkau," ucap Andhika.

Meski belum genap satu bulan beroperasi, Kukumama telah banyak dikunjungi konsumen. Menurut Andhika, rata-rata sebanyak 70 sampai 100 orang datang untuk menikmati berbagai sajian di Kukumama.

Beberapa tenant di Kukumama di antaranya soto H Memed, lumpia basah mabohay, ceker tomyam Djadjan, cilok dapur Damara, dan kue cubit Zay Surgamani.

Soto sebagai satu di antara menu andalan di Pujasera Kukumama, Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, Kota Bandung. Foto diambil Senin (30/1/2017). (Isa Rian Fadilah)

Salah satu menu yang banyak dipesan di tenant soto adalah soto betawi. Dengan kuahnya yang diracik menggunakan bumbu khas buatan sendiri, soto betawi ini terasa gurih dan segar. Di dalamnya terdapat sekitar 100 gram daging sapi bagian sengkel dan potongan tomat. Soto disajikan dengan nasi, acar dan kerupuk palembang.

"Bumbu soto ini, kami buat bumbu yang bisa dipakai untuk berbagai macam masakan," ujar pemilik tenant soto tersebut, H Memed. Satu porsi soto betawi bisa dinikmati Rp 35 ribu. (ee)