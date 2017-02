Pemprov Jabar Perpanjang Operasional TPA Sarimukti Cipatat

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi memperpanjang operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Perpanjangan masa operasional TPA Sarimukti tersebut disebabkan karena belum rampungnya TPPAS Legok Nangka yang akan menggantikan TPA Sarimukti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Perhutani untuk membahas opsi perpanjangan masa operasional TPA Sarimukti yang masa operasionalnya akan berakhir pada pertengahan tahun ini. Pihak Perhutani pun, kata Iwa, menunjukkan respon positif dengan bersedia memperpanjang operasional TPA Sarimukti sambil menunggu rampungnya pembangunan tempat pembuangan sampah regional Bandung Raya tersebut.

"Karena Legok Nangka belum siap, Pemprov Jabar memperpanjang kerjasama dengan Perhutani untuk perpanjangan masa operasional Sarimukti. Selain memperpanjang operasional, kami juga meminta penambahan areal baru," ujar Iwa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (1/2).

Dijelaskan Iwa, penambahan areal baru di TPA Sarimukti harus dilakukan karena saat ini lokasi TPA Sarimukti hampir over load untuk menampung sampah kiriman dari tiga kabupaten/kota di Bandung Raya yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Terlebih, saat ini produksi sampah di Bandung Raya tergolong sangat besar. Per harinya mencapai 1.311 ton yang terdiri dari Kota Bandung yang memproduksi sampah paling besar dengan 1.110 ton per hari atau sekitar 87 persen, Kota Cimahi 127 ton atau 9 persen, dan KBB dengan produksi sampah sebesar 78 ton per hari atau 4 persen.

"Nanti penambahan areal sampah Sarimukti seluas 20 hingga 30 hektare," kata Iwa.

Disinggung berapa lama perpanjangan masa operasional TPA Sarimukti diberlakukan, Iwa mengaku belum mengetahuinya secara pasti.

"Soal itu masih dibahas. Tapi yang jelas, perpanjangan dan penambahan areal itu akan sinkron dengan selesainya pembangunan Legok Nangka. Jadi ketika Legok Nangka belum selesai, TPA Sarimukti harus masih bisa menampung sampah. Jadi selama masa transisi, jangan ada sehari pun nanti sampah tidak terangkut," tuturnya. (zam)