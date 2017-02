Mau Makan Malam Romantis dengan Kekasih? Restoran Ini Bisa Menjadi Pilihan

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Hari Kasih Sayang atau Valentine’s Day yang jatuh setiap 14 Februari merupakan salah momen yang dinanti-nantikan oleh sebagian orang. Sheraton Bandung menawarkan tempat terbaik dan layanan untuk makan malam romantis dan pilihan makan yang menyenangkan untuk merayakan hari Valentine bersama orang terkasih atau kerabat.

Marketing Communication Manager, Sheraton Bandung Hotel & Towers mengatakan, Feast Restaurant, Towers Garden Gazebo atau Pool Terrace dapat menjadi pertimbangan utama untuk memilih tempat makan malam romantis dan elegan di hari penuh cinta.

5-course Valentine Dinner Set Menu hanya Rp 1.000.000++ per pasang. Sajian menu spesial khas Chef Severin, mulai dari appetizer, main course, dan dessert. Dimulai dari Snapper Ceviche with Edamame Beans, Seared Tuna with cucumber, wasabi, and tomatoes, White Tomato Cream Soup with Pesto Grissini, Beef Short Rib with sweet potato and Red Wine Reduction, dan makanan penutup, Warm Walnut Brownie with Milk Chocolate Mousse, Raspberry, Mango and Crispy Wafer.

"Uniknya setiap menu yang disajikan akan berpasangan dengan Wine Tierra del Fuego," katanya dalam rilis yang diterima Tribun, Rabu (1/2/2017).

Selain itu, katanya, tersedia pula all you can eat buffet dengan alunan music romantis di Feast Restaurant hanya dengan Rp 260.000++ per orang. Setangkai bunga mawar dan coklat praline akan menjadi souvenir Anda untuk mengingat acara khusus ini dan membuat perayaan Valentine Anda menjadi tak terlupakan.

Bagaimana? Tertarik? informasi lebih lanjut, dapat menghubungi +6222 2500303 atau follow twitter @sheratonbdg, Instagram @sheratonbandung, like Facebook page Sheraton Bandung Hotel & Towers dan mengunjungi www.sheratonbandung.com (tif)