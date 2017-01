Kelompok Anak Muda di Cianjur Berbagi Makanan, Baju, dan Buka Lapak Baca Gratis

Sejumlah anak menikmati nasi dan sup di Taman Prawatasari, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Senin (30/1/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Dian Nugraha Ramdani

CIANJUR, TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa anak tampak lahap menikmati nasi yang diguyur sup sayuran dalam piring-piring yang mereka pegang. Mereka duduk di rangka besi ayunan, di taman Prawatasari, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Senin (30/1/2017) sore.

Makanan itu bukan mereka ambil dari rumah, tetapi makanan yang khusus disediakan oleh sekelompok anak muda di taman tersebut. Makanan itu adalah bagian dari gerakan Food Not Bomb di Cianjur.

Food Not Bomb (makanan, bukan bom) adalah sebuah gerakan berbagi makanan dan secara gratis. Namun, makanan yang dibagikan lebih bersifat vegetarian dan tidak mengandung unsur daging. Gerakan yang masyhur di Amerika pada 1980-an ini dilakukan sebagai protes terhadap perang dan kemiskinan.

Pada mulanya gerakan ini untuk protes terhadap tenaga nuklir, keterlibatan Amerika dalam perang sipil di Salvador, dan diskriminasi terhadap kaum miskin.

Anwar (12), salah satu anak dari Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur mengaku senang mendapat makan gratis itu. Padahal, niatnya datang ke taman Prawatasari hanya untuk bermain bola.

"Kenyang. Tadi pas lewat ada yang masnggil dan menyuruh makan," ujarnya seusai menghabiskan santapannya.

Novandi (20), penggagas kegiatan tersebut mengatakan penyediaan makan gratis dengan menu nasi dan sup sayuran segar itu hanya untuk berbagi makanan dengan manusia lainnya.

"Kami bukan dari organisasi apapun. Kami hanya sekumpulan teman, ada mahasiswa, teman waktu SMA, berkumpul, udunan (urunan) dan membuat kegiatan ini," ujarnya seraya menyebut kegiatan rutin kelompok tanpa nama itu adalah membuka lapak baca gratis.

Selain menyediakan satu bakul besar nasi putih dan satu panci besar sup sayuran, lengkap dengan piring plastik dan sendok, serta segalon air minum dan gelasnya, ada juga lapak buku bacaan.

Buku-buku yang digelar beragam tema, mulai dari Islam, Kebudayaan, Sastra, hingga komik. Ada juga baju bekas layak pakai gratis. Siapapun boleh mengambil baju yang dirasa cukup, dan menyimpan sisanya untuk dipilih oleh orang lain.

"Ini juga sebagai bentuk pemanfaatan ruang publik di Cianjur. Kami melihat, pembangunan ruang publik tidak dibarengi dengan pemanfaatannya," ujar Novandi seraya menyebut target kegiatan Food Not Bomb itu adalah masyarakat di segala usia.

Erik Taryana (30) warga Jalan Ariawiratanu Datar, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur mengaku gembira bisa datang ke agenda tersebut.

"Makanan adalah hak semua orang. Akses manusia terhadap makanan ya harus terbuka, begitu juga akses manusia terhadap buku. Ini kegiatan positif," ujarnya di lokasi Food Not Bomb. (ram)