Next Level, Permainan Outdoor Terbesar yang Hadir di Mall

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kota Bandung terus berinovasi menghadirkan pilihan hiburan atau wisata bagi warganya maupun wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Kali ini hadir wahana bermain dengan konsep baru di tengah kota. Sebuah permainan outdoor namun ditawarkan dalam indoor.

"Wahana bermain Next Level ini membawa permainan-permainan outdoor ke dalam mall," kata Direktur Utama Next Level Andik Wijaya pada acara pembukaaan Next Level (Fun, Mission, Adventure) di Paris Van Java Jalan Sukajadi, Minggu (29/1/2017).

Menurutnya, Next Level menawarkan lebih dari 15 wahana permainan mulai dari wall climbing, trampoline, walking on the rope, steping bar, spyder web, steping stone, flying fox, ball pond, monkey bar, kids boulder, bicycle track, dan lain-lain. Memiliki ketinggian lebih dari 15 meter dengan luas lahan lebih dari 774 meter persegi, wahana bermain Next Level ini dapat menampung lebih dari 300 orang dalam waktu bersamaan.

"Kelebihan-kelebihan ini menjadikan Next Level sebagai The First and The Biggest Outbond Adventure Inside Mall," katanya.

Next Level yang beroperasi setiap hari mulai Senin-Minggu pukul 10.00-22.00 ini mengusung tag line Fun, Mission, dan Adventure. Dengan tagline ini juga, katanya, para pengunjung tidak hanya bermain tapi ada misi yang harus diselesaikan dalam permainan. Pengunjung akan merasakan tantangan untuk melewati setiap rintangan dalam wahana ini.

Next Level juga wahana bermain yang hadir untuk segala usia, mulai dari balita hingga dewasa. Dengan berbagi permainan yang ditawarkan, pihaknya juga memiliki visi untuk mengajak pengunjung yang hadir bermain sekaligus menanamkan nilai-nilai dan hal positif . " Jadi Next Level bisa menjadi tempat untuk meningkatkan sosialisasi dan kebersamaan, serta melalui permainan ini dapat meningkatkan kekompakan baik dalam keluarga maupun teman namun tetap memberikan hiburan," katanya. (tif)