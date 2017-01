Tertarik Belajar ke Amerika? Ayo Ikuti Kompetisi Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat, Elite Educational Institute memfasilitasi siapapun yang ingin berangkat dan mengenyam pendidikan di sana.

Hal tersebut tertuang saat kegiatan speech competition dan seminar yang diselenggarakan untuk umum di Aston Pasteur Hotel, Jumat (27/1/2017).

American Speech Competition ini digelar untuk para siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Executive Director Elite Educational Institute, Djoni Kristianto, mengatakan, seminar digelar untuk umum yang disuguhkan dalam dua tema berbeda yakni College Preparation and Studies in The U.S dan Studies in the U.S.

"Digelarnya acara ini karena American Based University fokusnya cukup berbeda dengan sistem pendidikan di beberapa negara lainnya. Kami berupaya sekaligus mengenalkan bagaimana sistem pendidikan di sana bagi mereka yang berminat sekolah di Amerika Serikat," ujarnya.

Ia mengatakan mengikuti kompetisi dan seminar ini partisipan dapat mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan di negeri Paman Sam tersebut.

"Kami sudah dikenal di Amerika bahkan oleh departemen pendidikan di sana, maka dengan memiliki sertifikat kompetisi Elite Educational Institute akan menjadi keuntungan bagi peserta yang akan mendaftar sekolah di Amerika," ujarnya.(*)