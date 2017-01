Julia Perez Ingin Bentuk Duo dengan Dewi Perssik

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Setelah tidak lagi berseteru, Julia Perez berencana membentuk duo vokal dengan rekannya, Dewi Perssik.

"Pengin bikin duo. Mungkin nanti sama Dewi. But we never know. Bikin sesuatu yang indah-indah aja mikirinnya," kata Jupe saat ditemui di acara Infotainment Awards 2017 di Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (24/1/2017).

Perempuan yang akrab disapa Jupe itu mengatakan membentuk duo dengan Dewi Perssik merupakan rencana dan impiannya.

"Ya memperbanyak saudara. Saya senang bisa baik sama Dewi. Saya sudah banyak khayalan-khayalan project di kepala," ujar Jupe.

"Jatuh cintalah sebanyak-banyaknya. Sama kayak persahabatan, kalau berantem baikan lagi," ungkapnya.

Pelantun "Aku Rapopo" ini mempunyai alasan ingin membentuk duo bersama Dewi.

"Tujuannya karena satu, kita sama-sama ketemu di dunia kerja, dunia entertainment, kita sudah digini-giniin, sayang kalau kita enggak ambil momen tersebut," ucap Jupe.

"Daripada orang lain yang ambil mending kita kan yang ambil momen indah ini," lanjutnya.(*)