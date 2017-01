Harga Cabai Rawit Masih di Atas Rp 100 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Harga komoditas cabai rawit masih diatas Rp 100 ribu perkilogram. Hingga minggu ketiga di bulan Januari ini, harga komoditas ini masih tinggi. Dari pantaun harga ditingkat eceran, harga cabai rawit masih dikisaran Rp 100.000 hingga Rp 110.000 per kilogram.

Sukardi, salah satu pedagang eceran di Ujung Berung mengatakan, harga cabai rawit merah Rp 110 ribu per kilogram. Hari sebelumnya masih Rp112.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau dikisaran Rp 60.000-Rp 80.000 per kilogram.

"Harga cabai masih mahal, turun tapi tidak banyak. Barangnya juga belum banyak. Tapi cabai rawit hijau lumayan sudah turun, minggu kemarin sempat Rp 95 ribu satu kilonya," katanya, Senin (23/1/2017).

Dikutip dari portal informasi harga pangan rata-rata di Jawa Barat pada Senin 23 Januari 2017, harga cabai rawit merah Rp 117.000/kg, cabai rawit hijau Rp 90.000/kg, cabai merah Rp 46.000/kg, dan cabai keriting Rp 50.000/kg. Selain cabai, harga komoditas yang terpantau mengalami kenaikan pada hari ini adalah kedelai yakni Rp 11.200/kg atau naik Rp 3.700 dari harga pantauan pada 20 Januari 2017. (tif)