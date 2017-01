BREAKINGNEWS: Ada Masalah Keluarga, Vitor Saba Gagal Bergabung dengan Persib

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Vitor Saba batal memperkuat Persib Bandung pada musim kompetisi 2017 ini. Pasalnya, pemain asal Brasil itu memutuskan untuk tak bermain di Persib maupun di klub Asia Tenggara lainnya musim ini.

Hal itu ditegaskan oleh Gabriel Budi, selaku agen yang membawahi Saba. Alasan keluarga disinyalir menjadi faktor utama, yang menyebabkan eks Western Sydney Wanderers itu batal bergabung.

“Saba merasa terhormat dengan sambutan bobotoh dan sebenarnya ingin bergabung. Tapia da masalah keluarga yang membuat dia batal bergabung,” kata Budi melalui cuitannya @GabrielBudi, Minggu (22/1/2017) sekitar pukul 10.20 WIB.

Budi mengatakan, sejatinya tak ada masalah dengan harga. Hanya, istri dari pemain berusia 26 tahun itu tengah mengandung, sehingga Saba harus membuat keputusan untuk bermain di klub yang dekat dengan keluarganya.

“Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi mohon maaf kali ini gagal mendaratkan Saba, Sometime we win sometime we learn,” tulisnya.

Budi mengatakan, Persib merupakan klub yang besar dan tidak pernah ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri

Batal bergabungnya Saba, berarti menambah pekerjaan rumah bagi manajemen Persib untuk mencari playmaker asing. Pasalnya, Persib tak punya banyak waktu hingga gelaran Piala Presiden 2017 digelar pada 31 Januari 2017 mendatang.

Awalnya, manajemen mengklaim hampir deal dengan Saba, kabar itu sekaligus menangkis datangnya Erick Weeks yang kerap dihubungkan dengan Persib. Akan tetapi, akhirnya Saba pun batal bergabug.(dam)