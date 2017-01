Suami Digosipkan Dekat dengan Wanita Lain, Olla Ramlan Tanggapi Santai

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa waktu yang lalu rumah tangga pasangan Olla Ramlan dan Aufar Hutapea sempat diterpa isu tidak sedap.

Suami Olla yang berprofesi sebagai pengusaha itu dikabarkan menjalin kasih dengan wanita lain berdasar foto yang tersebar di media sosial.

Setelah lama tidak memberikan keterangan mengenai kabar tersebut, Aufar langsung menyanggah dan menyatakan dirinya tidak pernah mempunyai media sosial Path, yang disebut-sebut sebagai media ia berhubungan dengan si wanita lain.

"Gak ada, saya gak punya path," ungkap Aufar saat menghadiri syukuran akikah anak Nindy Ayunda di Jalan Karyawan, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/1/2017).

Olla yang berada di samping Aufar segera membenarkan suaminya itu tidak mempunyai Path, hanya menggunakan Instagram saja.

"Aufar gak main sosial media apapun, gak main apapun kecuali Instagram, ada cewek-cewek yang ngaku itu haknya dia. Yang jelas gak punya Path," tegas Olla.

Diakuinya, setiap rumah tangga pasti pernah mengalami naik dan turun, dan pemberitaan isu mengenai keluarganya beberapa waktu lalu merupakan bagian dari hal tersebut.

"Biasa aja rumah tangga ada up and down, gimana menyikapinya saja. Kalau ada yang aneh santai aja," imbuh Olla.