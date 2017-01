Ini Para Pemenang People's Choice Awards 2017

Penyanyi sekaligus aktor Justin Timberlake menerima penghargaan sebagai Favorite Male Singer dan Favorite Song untuk lagu Cant Stop the Feeling! pada Peoples Choice Awards 2017 di Microsoft Theater, Los Angeles, California, pada Rabu (18/1/2017).

TRIBUNJABAR.CO.ID - Para pesohor dari dunia film, musik dan televisi menghadiri malam puncak People's Choice Awards 2017 di Los Angeles, California, Rabu (18/1/2017).

Pemenang penghargaan ini ditentukan oleh publik. Tahun ini merupakan penyelenggaran yang ke-43.

Tahun ini publik memilih antara lain Justin Timberlake, Ryan Reynolds, Johnny Depp, dan Ellen DeGeneres sebagai selebriti favorit di bidang masing-masing.

Berikut ini daftar pemenang People's Choice Awards 2017.

FILM:

Favorite Movie: Finding Dory

Favorite Movie Actor: Ryan Reynolds

Favorite Movie Actress: Jennifer Lawrence

Favorite Action Movie: Deadpool

Favorite Action Movie Actor: Robert Downey Jr.

Favorite Action Movie Actress: Margot Robbie

Favorite Animated Movie Voice: Ellen DeGeneres, Finding Dory

Favorite Comedic Movie: Bad Mom

Favorite Comedic Movie Actor: Kevin Hart

Favorite Comedic Movie Actress: Melissa McCarthy

Favorite Dramatic Movie: Me Before You

Favorite Dramatic Movie Actor: Tom Hanks

Favorite Dramatic Movie Actress: Blake Lively

Favorite Family Movie: Finding Dory

Favorite Thriller Movie: The Girl on the Train

Favorite Movie Icon: Johnny Depp

TELEVISI:

Favorite TV Show: Outlander

Favorite Comedic TV Actor: Jim Parsons

Favorite Comedic TV Actress: Sofia Vergara

Favorite Dramatic TV Actor: Justin Chambers

Favorite Dramatic TV Actress: Priyanka Chopra

Favorite TV Crime Drama: Criminal Minds

Favorite TV Crime Drama Actor: Mark Harmon

Favorite TV Crime Drama Actress: Jennifer Lopez

Favorite Competition TV Show: The Voice

MUSIK:

Favorite Male Artist: Justin Timberlake

Favorite Female Artist: Britney Spears

Favorite Group: Fifth Harmony

Favorite Breakthrough Artist: Niall Horan

Favorite Pop Artist: Britney Spears

Favorite Song: "Can't Stop the Feeling" oleh Justin Timberlake

