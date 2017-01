Ngeri, Yayasan Scorpion Indonesia Rekam Beruang Madu Ini Makan Fesesnya Sendiri

Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Senior Investigator Yayasan Scorpion Indonesia, Marison Guciano, mengaku memiliki dua video yang menggambarkan kondisi beruang madu pada pertengahan 2016. Sejak pertengahan tahun, kata dia, pihaknya telah berkampanye untuk menyelamatkan beruang madu itu.

"Video itu diambil tim Scorpion," kata Marison melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada Tribun, Rabu (18/1/2017).

Video itu diunggah ke akun Youtube bernama Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group. Video pertama yang dibagikan Morison kepada Tribun itu berjudul Bandung Zoo : Starving Sun Bears and Dirty Cages #horrificzoo. Video dengan berdurasi 1 menit 13 detik itu telah ditonton puluhan ribu netizen.

Dalam video itu, tiga beruang madu terlihat berdiri dengan menyodorkan dua tangannya ke arah pengunjung. Mereka menantikan makanan yang dilempar pengunjung. Beruang madu terlihat terus berdiri sambil mengangkat kedua tangannya.

Ia baru menurunkan kedua tangannya setelah pengunjung melemparkan makanannya. Setelah makananannya habis dilahap, mereka kembali berdiri. Ketiga beruang itu terlihat berada di kandang berukuran persegi. Di sekitar beruang itu terdapat sampah berupa kulit kacang yang berserakan.

Adapun video kedua yang dibagikan Marison berjudul "Very Sad. Sun Bears at Bandung Zoo Look Very Thin and Starving. Sun Bears Eat Their Own Dung. Video itu berdurasi sekitar 54 detik. Dalam video itu beruang madu terlihat membuang tinja di kandangnya. Namun, beruang itu kembaling memakan tinja yang dibuangnya tersebut.

Menurut Marison, rekaman dalam video itu menunjukkan kondisi sesungguhnya beruang madu yang berada di Kebun Binatang Bandung. Dalam rekaman video itu jelas bagaimana beruang madu itu hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Semoga mereka bisa ditolong," kata Marison.

Yayasan Scorpion Indonesia membuat petisi yang ditujukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Petisi itu diunggah dalam situs change.org, platform petisi terbesar di dunia.

Dalam petisi itu, Yayasan Scorpion Indonesia menyebutkan sejumlah beruang madu di Kebun Binatang Bandung terlihat kelaparan. Kondisi tersebut terekam dalam video yang juga diunggah melalui petisi itu. Adapun video yang diunggah itu berdurasi 54 detik.

Petisi itu pun menyebutkan jika beruang madu itu pun berada di dalam kandang yang kotor. Disebutkan pula seekor beruang terlihat kurus dan memakan fesesnya sendiri. Bahkan seekor beruang terlihat sangat kurus dan memakan fesesnya sendiri.

Dalam petisi itu Yayasan Scorpion memohon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya segera menyelamatkan beruang kelaparan di (KBB). Kondisi beruang itu juga diberitakan media asing, yaitu dailymail.co.uk. (cis)