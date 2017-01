Hindari Spekulan, Cabai Murah Dijual Khusus untuk Masyarakat Biasa

CIANJUR, TRIBUNJABAR.CO.ID - Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Cianjur, Junaidi, mengatakan, penjualan cabai rawit merah dalam operasi pasar murah (OPM) di halaman kantor Bulog Subdivre Cianjur, di Jalan Dr Muwardi hanya dilakukan kepada masyarakat.

"Kami mencegah spekulan datang membeli cabai dan menjualnya dengan harga mahal lagi, karenanya pembali dibatasi hanya masyarakat biasa," ujar Junaidi di sela-sela operasi pasar, Selasa (17/1/2017).

Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kantor Bulog Subdivre Cianjur, Supiarna mengatakan pembatasan juga dilakukan untuk pembelian cabai. Setidaknya, seseorang bisa membeli cabai maksimal empat kantong plastik, atau seberat 4 Ons.

Namun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan cabai sebab stok mencukupi. Stok memang tidak disimpan di Kantor Bulog secara sekaligus sebab dikhawatirkan cabai cepat membusuk.

Dalam operasi pasar ini, cabai rawit dijual per 100 gram/1 ons dalam plastik bening. Satu ons cabai yang masyhur disebut "céngék" di Cianjur ini dibanderol Rp 8.000.

Harga cabai di operasi pasar ini lebih murah dibanding harga per ons di pasaran. Di sejumlah pasar di Cianjur, harga cabai merah memang masih tinggi. Yakni, pada kisaran Rp 140.000 per kilogram, atau Rp 14.000 per ons.

Selain cabai rawit merah, operasi pasar ini juga menjual cabai merah keriting dengan harga yang juga miring. Yakni, Rp 4.000 per ons. Harga ini lebih murah dibandingkan harga cabai tersebut di pasar yang mencapai Rp 80.000 per kilogram atau Rp 8.000 per ons.

Dijual juga minyak goreng Rp 12.000 per liter, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, dan beras Rp 39.500 per 5 kilogram. (ram)