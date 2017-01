Bulog Gelar Operasi Pasar Cabai dan Kebutuhan Pokok, Warga Belum Banyak yang Datang

CIANJUR, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ingin cabai rawit merah murah? Perum Bulog Subdivre Kabupaten Cianjur menggelar operasi pasar murah, Selasa (17/1/2017) di halaman kantor Bulog, di Jalan Dr Muwardi, Kecamatan Cianjur.

Satu dari bahan-bahan pokok yang dijual pada operasi pasar ini adalah cabai rawit merah. Cabai ini dijual per 100 gram/1 ons dalam plastik bening. Satu ons cabai yang masyhur disebut "céngék" di Cianjur ini dibanderol Rp 8.000.

Harga cabai di operasi pasar ini lebih murah dibanding harga per ons di pasaran. Di sejumlah pasar di Cianjur, harga cabai merah memang masih tinggi. Yakni, pada kisaran Rp 140.000 per kilogram, atau Rp 14.000 per ons.

Selain cabai rawit merah, operasi pasar ini juga menjual cabai merah keriting dengan harga yang juga miring. Yakni, Rp 4.000 per ons. Harga ini lebih murah dibandingkan harga cabai tersebut di pasar yang mencapai Rp 80.000 per kilogram atau Rp 8.000 per ons.

Dijual juga minyak goreng Rp 12.000 per liter, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, dan beras Rp 39.500 per 5 kilogram.

Namun, hingga siang ini, operasi pasar masih sepi pengunjung. Penyelenggara menyebutkan sosialiasi sudah dilakukan kepada para kelapa desa saat pengiriman beras oleh Bulog. (ram)