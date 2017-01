Selamat, Andien Umumkan Kelahiran Bayi Bernama Askara Biru

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Penyanyi bersuara jazzy, Andien Aisyah, akhirnya mengumumkan kelahiran anak pertamanya. Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Andien akan melahirkan pada awal bulan Januari 2017 ini. Dan, benar saja, melalui akun pribadi Intagramnya, Andien memajang foto pertama buah hatinya yang diberi nama Anaku Askara Biru atau Kawa.



"Tepat seminggu lalu, 7 Januari '17 pukul 17.00, semesta menyambut kehadiran malaikat kecil kami, Anaku Askara Biru (Kawa)," tulis Andien, seperti dikutip oleh tabloidnova.com pada Sabtu (14/1/2017).



Melalui akun resminya itu pula, Andien mengabarkan kalau sepekan lalu, ia melahirkan Kawa melalui proses persalinan normal di dalam air, alias water birth. Bayi berbobot 3,285 kilogram dengan panjang 49 centimeter itu lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun.



"Syukur Alhamdulillah proses gentle birth yang indah dengan cara water birth di rumah berjalan dengan lancar dan selamat. Kawa lahir dengan berat 3,285 kg dan panjang 49 cm. Welcome to the world full of love," kata Andien.



Dalam foto yang dipajang Andien, ia terlihat berbaring di atas tempat tidur. Wajah Andien tampak kelelahan sekaligus bahagia. Nah, si kecil Kawa terlihat tertidur pulas di atas dada ibunya, sambil diselimuti kain bercorak eksotis. sementara itu, suami Andien, Irfan Wahyudi atau Ippe, terlihat berbaring di sebelah sang istri, dan mencium Kawa yang sedang tertitur pulas.(*)