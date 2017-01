Bryan Adams Pelantun ''Everything I Do I Do It For You'' Tiga Hari Lagi Manggung di Jakarta

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Live Nation Indonesia menyambut kedatangan bintang rock Bryan Adams di Jakarta sebagai bagian dari tur dunia "Get Up".

Untuk di Indonesia, "Get Up Tour" akan diselenggarakan di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta pada 16 Januari 2017.

"Live Nation Indonesia sangat senang mempersembahkan rocker superstar ini ke Jakarta bagi fans-nya untuk bernyanyi bersama lagu–lagu favorit sepanjang mas,a" ujar Managing Director Live Nation Indonesia Kimberley Fraser.

"Tiket pertunjukan ini sangat terbatas, memberikan fans Indonesia kesempatan untuk sangat menikmati suasana dari pertunjukan ini. Tiket dari Get Up Tour telah terjual dengan cepat dan kami tahu Indonesia akan melakukan hal yang sama di pertunjukan yang luar biasa ini," lanjutnya.

Bryan Adams adalah salah satu artis rekaman yang paling sukses sepanjang masa. Penyanyi dan penulis lagu ini telah menghasilkan lusinan hits termasuk "Summer Of '69", "Heaven", "Run To You", dan "(Everything I Do) I Do It For You".

Sepanjang kariernya Adams telah menjual lebih dari 65 juta kopi rekaman di seluruh dunia. Pada albumnya yang terbaru, Get Up, Adams bekerja sama kembali dengan partner lamanya dalam menulis lagu, Jim Vallance dan Jeff Lynne, pentolan dan produser dari band rock legendaris Inggris Electric Light Orchestra.

Sepanjang 30 tahun lebih kariernya di industri musik, Adams telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk 18 Juno Award, penghargaan sekelas Grammy di Canada. Dia telah melakukan tur ke enam benua dan meraih #1 di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Dia telah di anugerahi Order Of Canada, dan telah masuk ke Canadian

Music Hall of Fame dan mendapatkan bintang di Canada’s Walk Of Fame. Adams juga mendapatkan nominasi dan memenangkan beberapa penghargaan Academy Awards, Golden Globes dan Grammy Awards.

Get Up Tour dimulai di kota New York pada awal Januari 2016 dan tiket terjual habis dengan cepat, jadi jangan lewatkan dan dapatkan tiketnya untuk bernyanyi lagu–lagu favoritnya sepanjang masa.(*)