Sambut Imlek, Best Western Tawarkan Hidangan Peking Duck Station

Executive Chef Best Western Premier La Grande Hotel, Saryono, dengan salah satu menu yang akan disajikan dalam menyambut Tahun Baru China atau Imlek di Best Western Premier La Grande Hotel.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek, identik dengan gegap gempita dan warna merah menyala. Dalam kepercayaan Cina, hal ini untuk mencegah makhluk pemakan manusia yang muncul pada malam tahun baru. Konon, makhluk ini takut pada keramaian dan benda berwarna merah. Hal ini diadaptasi oleh Best Western Premier La Grande Hotel dalam rangkaian acara menyambut Tahun Ayam Api, akhir bulan ini.

Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Cina yang jatuh pada 28 Januari 2017, Best Western Premier La Grande Hotel menghadirkan hidangan special dalam The Year of The Rooster All You Can Eat Buffet Dinner di Parc De Ville Restaurant pada tangal 27 Januari 2017. Lebih dari 60 menu, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama hingga sajian pencuci mulut, disiapkan oleh Executive Chef Best Western Premier La Grande Hotel, Saryono, untuk menyambut tahun Ayam Api.

“Elemen Api (Yin) yang menjadi unsur dominan di tahun ini, menunjukkan kehangatan serta ketenangan batin di dalam menjalin hubungan antar pribadi dan keluarga, maka hidangan yang disiapkan juga sangat cocok dinikmati bersama keluarga”, Kata Saryono, di Best Western Premier La Grande Hotel, Selasa (10/1/2017).

Mengangkat Yee Sang, Dimsum, dan Peking Duck Station, sebagai andalan, sajian makan malam ini dapat dinikmati dengan paket harga Rp 198.000 ++ per orang atau Rp 1.580.000 net per meja untuk 8 orang.

Selain paket bersantap, tersedia pula paket bermalam bagi para wisatawan. Paket mulai dari harga Rp 1.533.000 per kamar per malam. Harga yang berlaku dari tanggal 27-29 Januari 2017 tersebut sudah termasuk makan pagi dan makan malam untuk 2 orang, juga bingkisan dari hotel.

Melengkapi kemeriahan tahun baru, fortune cookies dan pohon angpao juga hadir di hotel bintang empat yang terletak di bilangan Merdeka, Bandung ini. Melalui pohon angpao, para tamu berkesempatan memenangkan berbagai hadiah, termasuk menginap di jaringan hotel Best Western di Indonesia.

Awal baru di tahun baru, tak hanya disambut dengan hura-hura pesta. Best Western Premier La Grande Hotel, bekerjasama dengan yayasan Budha Tzu Chi, juga akan melaksanakan aksi sosial. “Kehangatan pada tahun api ini patut dirasakan dan dibagikan pada semua pihak, terutama pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Derma mendatangkan kebaikan dan damai di hati”, kata Benedictus Jodie, General Manager Best Western Premier La Grande Hotel. (tif)