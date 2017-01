Ini Kebiasaan Buruk Maudy Ayunda yang Membuat Riasan Lipstiknya Cepat Hilang

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Artis peran sekaligus penyanyi Maudy Ayunda, mengakui dirinya punya kebiasaan buruk. Kebiasaan tersebut pun membuat riasan, terutama lipstik yang dipakainya cepat hilang.

"Aku daily struggle (setiap hari melawan) sama make up enemies (musuh riasan). Aku punya kebiasaan lumayan buruk. I have very bad habit. Keseharian suka mainin bibir. Digigit-gigit atau apa gitu," ucap Maudy Ayunda ditemui launcing L'Oreal Paris Infiallible, di Hotel Grand Hyatt, M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2017).

Kebiasaan memainkan bibir tersebut, lantas membuat lipstik yang dipakai Maudy cepat hilang. Terlebih, dalam kesibukannya yang padat ia kerap lupa memoles lipstik kembali.

"Terus kalau lagi meeting atau schedule lagi ketat, aku tiap 30 menit harus touch up lipstik. Kadang suka lupa, Jadi make up enemy ku time, sama my bad habit. Jadi aku memang butuh make up yang tahan lama," lanjut pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya tersebut.

Kini, Maudy berupaya menemukan lipstik yang cocok dengan kebiasaan buruknya tersebut. Ia menginginkan lipstik yang tahan lama.

Sebab, lipstik menjadi 'senjata' Maudy untuk menonjolkan bagian yang paling ia sukai dari wajahnya.

"Aku suka banget sama lipstik karena I have bunny teeth (gigi kelinci) yang aku pengin tonjolkan. Jadi untuk bibirnya aku suka eksperimen dengan warna," ungkap Maudy.(*)