Gandeng Perusahaan Spanyol, TelkoMedika Mulai Layani Masyarakat Umum

PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa (TelkoMedika) sebagai perusahaan yang mengembangkan berbagai layanan kesehatan seperti TelkoMedika Health Center (THC), layanan kesehatan metode Managed Care, layanan farmasi (TelkoMedika Farmasi - TF) dan penunjang kesehatan lainnya mulai bisa melayani masyarakat umum saat ini. Sebelumnya anak perusahaan Telkom Indonesia ini dikenal sebagai pusat layanan kesehatan yang hanya memberikan layanan kepda karyawan Telkom saja.

Sales Marketing Manager TelkoMedika, Davin Agusta, mengatakan bahwa TelkoMedia mulai kini sudah bisa melayani kesehatan masyarakat umum dari kalangan manapun tanpa kecuali.

"Saat ini kami melakukan rebranding bahwa TelkoMedika utk warga umum bukan utk karyawan Telkom saja. Hal ini sejalan dengan tema perusahaan yaitu “Digital Transformation to be Better” yang menegaskan bahwa kami sekarang tidak lagi hanya memberikan layanan untuk karyawan Telkom saja, melainkan layanan kesehatan jenis apapun untuk masyarakat dengan fasilitas yang kami miliki," ujar Davin di sela peringatan hari jadi TelkoMedika dan sekaligus Kick-off Rebranding perusahaan di Kantor Regional Jawa Barat TelkoMedika, Jalan Sentot Alibasyah No 4, Cihaur Geulis - Cibeunying Kaler Kota Bandung, Sabtu (7/1/2017).

Davin menegaskan bahwa TelkoMedika melayani masyarakat umum dengan lima jenis layanan utama yaitu layanan kesehatan, apotik, klinik, laboiratorium, dan optik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, untuk mulai mengembangkan layanan kepada masyarakat umum, menurut Davin, TelkoMedika menggandeng perusahaan asal Spanyol, Sanitas, agar tahun ini bisa mengembangkan 20 klinik kesehatan di seluruh Indonesia. (Set)