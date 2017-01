Dua Mahasiswi Unpar Ini jadi Wanita Pertama yang Menginjakan Kaki di Puncak Gunung Vinson Massif

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Dua mahasiswi Universitas Parahyangan

(Unpar), Fransiska Dimitri Inkiriwang (23) dan Mathilda Dwi Lestari

(23), menjadi wanita pertama Indonesia yang menapakkan kaki di Gunung

Vinson Massif. Tak hanya berdiri di puncak tertinggi Benua Antartika,

kedua srikandi ini juga mengibarkan bendera Merah Putih diiringi

alunan angklung.

Dua pendaki Tim The Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition

Mahitala Unpar (Wissemu) ini mengibarkan bendera Merah Putih pada Rabu

(4/1/2017) pukul 23.48 waktu setempat atau Kamis (5/1/2017) pukul

09.48 WIB. Kabar itu datang dari Mathilda Dwi Lestari yang emberikan

kabar sesampainya di High Camp via telepon satelit.

"Keberhasilan mengibarkan bendera Merah Putih di puncak tertinggi

Antartica merupakan persembahan bagi persatuan Bangsa Indonesia," kata

Mathilda seperti yang dikutip dalam rilis dari Tim Humas Wissemu,

Jumat (6/1/2017).

Sebelum memutus saluran teleponnya, Hilda juga sempat mengucap terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan yang telah memberi

dukungan dari Tanah Air dan berharap keberhasilan ini dapat menjadi

berita baik untuk Indonesia.

Tim Humas Wissemu, Nadya A Pattiasina, mengatakan, tim menempuh jarak

14 kilometer dan menghabisakan waktu selama 12 jam ketika memulai

perjalan menuju puncak dari High Camp pada Rabu (4/1/2017) pukul 12.00

waktu setempat. Perjalanan menuju puncak dari titik terakhir itu

ditemani cuaca cerah dengan angin kenjang dan hawa dingin.

"Suhu udara mencapai minus 33 derajat celicus yang membuat

dingin terasa menusuk," kata Nadya melalui keterangannya di rilis.

Untuk mencapai puncak Vinson Massif, kata Nadya, Tim Wissemu telah

melalui perjalanan panjang selama empat hari terhitung sejak tanggal 1

Januari 2017. Tim, kata dia, sempat singgah dan beristirahat di Low

Camp di ketinggial 2.800 mdpl. Tim melanjutkan aklimatisasi sekaligus

melakukan load carry ke High Camp di ketinggian 3.770 mdpl keesokan

harinya.

"Perjalanan menuju High camp ini sendiri tidaklah mudah," kata Nadya.

Nadya menyebut, suhu udara selama perjalanan mencapai minus 30 derajat

celcius disertai hujan salju. Ditambah lagi, perjalanan kedua

mahasiswi Unpar itu harus melewati elevasi 1.020 m dan kemiringan

terrain mencapai 45 derajat.

"Hal itu memaksa tim harus menggunakan bantuan fixed ropes untuk dapat

sampai ke titik itu," kata Nadya.

Selain untuk mengejar misi Seven Summits, lanjut Nadya, keberhasilan

mencapai Puncak Vinson di benua Antartika ini merupakan suatu bentuk

persembahan dari Mahitala Unpar untuk persatuan Bangsa Indonesia.

Selain itu, kata dia, untuk memotivasi seluruh perempuan Indonesia.

"Seluruh perempuan agar selalu berani bermimpi setinggi-tingginya,"

kata Nadya. (cis)