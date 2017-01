Real Madrid Catat Rapor Lebih Baik Berlaga Tanpa Ronaldo

TRIBUNJABAR.CO.ID - Real Madrid membukukan rapor lebih baik ketika tampil tanpa Cristiano Ronaldo. Kecenderungan tersebut terlihat sejak Zinedine Zidane menduduki kursi pelatih pada Januari 2016.

Dalam satu tahun terakhir, Ronaldo sudah melewatkan sebelas pertandingan Los Blancos, julukan Madrid. Hasilnya, mereka meraup sepuluh kemenangan dan tidak pernah menelan kekalahan.

Terakhir, mereka menang 3-0 atas Sevilla pada partai babak 16 besar Copa del Rey di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (4/1/2017).

Apabila dirinci lagi, pasukan Zidane juga tergolong sangat produktif. Total 33 gol diciptakan mereka tanpa bantuan Ronaldo.

Artinya, Madrid mencetak rata-rata tiga gol per laga saat Ronaldo absen.

90,9% - Under Zidane, Real Madrid have won 10 out of 11 games without Cristiano Ronaldo (D1), scoring an average of 3 goals per game. Teampic.twitter.com/TOKzIueAiH

— OptaJose (@OptaJose) January 4, 2017

Bandingkan ketika Ronaldo merumput di lapangan dalam 43 pertandingan. Madrid "cuma" mencatatkan 125 gol atau rata-rata 2,9 per partai.

Rapor Madrid ketika Ronaldo tampil pun masih menyisakan cela. Mereka membukukan 32 kemenangan, sembilan hasil imbang, atau dua kekalahan.

Entah menyadari catatan tersebut atau tidak, Zidane tetap memandang penting peran Ronaldo. Sang bintang pun mendapatkan garansi starter untuk laga melawan Granada pada lanjutan La Liga, Sabtu (7/1/2017).

"Saya tidak akan mengistirahatkan dia pada Sabtu. Dia akan menjalani banyak pertandingan. Jangan khawatir," ucap Zidane seperti dilansir situs resmi klub, setelah partai kontra Sevilla. (Kompas.com)