Akun Instagram Sepakbola Asing Posting Video Skill 'Gila' Febri Haryadi

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Akun instagram sepakbola internasional @@rldesignz menjadi perbincangan usai memposting video Rising Star Persib Bandung Febri Haryadi atau yang biasa disapa Bow.

Dalam postingannya tersebut, pemilik akun @rldesignz memberikan pujiannya terhadap kebolehan Febri Haryadi dalam mengolah si kulit bundar.

"Febri Haryadi crazy rabona fake skill You vs Who!? (skill rabona tipuan Febri Haryadi, Anda vs siapa!?)"

Dalam komentar video tersebut banyak netizen berbangga hati karena Febri masuk dalam akun Instagram asing yang sangat terkenal itu.

Tak hanya netizen Indonesia, banyak juga netizen dari luar yang kagum dengan aksi yang ditunjukkan oleh Febri.

Reaksi Netizen:

drzfaizal: skill kelas dunia.

alit_h_prayoga: Bangga punya pemain dengan skill hebat!! @febrihariyadi13 SALUT bow.

renaputri_03: Generasi penerus sepak bola masa depan @febrihariyadi13.

pepen93: klo biasa aja gk mngkin dipost oleh @rldesignz.

nandi_pn: Pantas menjadi penerus Timnas Indonesia. (*)