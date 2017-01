Ramlan dkk Merampok Barang-barang Berharga di Rumah Hj Yogi di Purwakarta

PURWAKARTA,TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejumlah barang berharga diduga dirampok Ramlan dkk di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di rumah Hj Yogi di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta Kota, Kbupaten Purwakarta, pada Sabtu (24/12). Ramlan dkk juga terlibat perampokkan berdarah di Pulomas

"Ramlan cs sebelum beraksi di Pulomas juga merampok di Purwakarta, barang yang dicuri kebanyakan barang elektronik," ujar Kapolres Purwakarta AKBP Hanny Hidayat di Purwakarta, Senin (2/7).

Diantaranya, Macbook Air 13 inc warna silver, satu laptop merk Asus 14 inc warna hitam, satu gitar aquistik elektrik warna coklat, dua hard disk, satu ponsel merk nokia 9210 warna silver, dua ponsel merk htc warna hitam, satu tas merk Samsonite warna merah maron, tas plastik warna pink, dan satu tablet Samsung Galaxy warna silver 10 inc.

Dalam aksinya di Purwakarta, Ramlan cs juga sempat menyekap pembantu rumah tangga (PRT) rumah tersebut yang bernama Warta. Kepada polisi, Warta mengaku saat kejadian, rumah dalam keadaan sepi dan ia didatangi lima orang termasuk di dalamnya Ramlan cs.

"Ramlan cs meminta Warta untuk membuka gerbang alasannya ke lima org laki-laki tersebut disuruh majikannya untuk mengambil barang. Setelah pintu gerbang dibuka, kelima orang itu langsung menyekap dan menodong Warta dengan pistol selanjutnya Warta diikat disuruh telungkup dengan kedua tangan diikat tali," ujar Hanny.

Setelah itu, kelima orang tersebut meminta Warta untuk menunjukkan kamar majikannya. "Setelah ke lima orang itu meninggalkan rumah korban, Warta berusaha melepaskan ikatannya dengan cara mencari gunting, setelah ikatan terlepas, Wart pulang ke Karawang", ujar Kapolres. Namun sebelumnya, Warta menggembok pintu pagar dan melemparkan kuncinya dibawah pintu pagar.

"Saat kejadia, kelima orang itu menggunakan kendaraan roda empat warna silver," ujar Kapolres. (men)