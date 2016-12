Shuffle Board Game Library, Perpustakaan dengan Ratusan Permainan yang Bikin Kamu Senang

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Untuk mengisi waktu luang, banyak orang bermain gim. Gim, baik virtual seperti pada gadget atau nyata, dipilih karena menyenangkan. Gim virtual mudah sekali kita jumpai di mana-mana. Warnet khusus gim saja kini sudah seperti cafe, tak sulit ditemui. Namun, bagaimana dengan warung gim yang di dalamnya terdapat permainan berbasis kartu, papan, atau bahkan permainan-permainan sejenis benda-benda yang disusun menjadi menara seperti Uno Stacko?

Keberadaanya masih bisa dihitung jari di Bandung. Belum lama ini muncul sebuah perpustakaan gim di Jalan Cijagra No 48 Bandung, yakni Shuffle Board Game Library. Perpustakaan gim ini dirintis oleh Andre Dubari, Rio Frederico, dan Bravo Mahendra.

Dinamakan perpustakaan karena di dalamnya terdapat bebagai macam permainan kartu, papan, lainnya yang berjumlah lebih dari 120 permainan.

Laiknya perpustakaan, di sini pun terdapat rak-rak untuk menyimpan seratusan game tersebut. Ada empat rak di sini. Setiap rak diisi permainan-permainan yang disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Ada pula rak yang khusus untuk game yang dijual dan rak khusus game lokal.

"Di Indonesia, industri board game sendiri baru mulai ramai sekitar 2015. Kami di sini bertujuan memperkenalkan industri board game ke masyarakat," ujar pemandu Shuffle Board Game Library, Galih Mahendra, saat ditemui di lokasi, kemarin.

Perpustakaan ini sebagian besar memuat permainan impor buatan Jerman, Perancis, dan Amerika. Judul-judul gim kenamaan di sini di antaranya Game of Thrones, Lord of The Rings, Mansion of Madness, dan Uno Stacko. Beberapa gim lokal pun ada di sini, seperti Waroong Wars, Pagelaran Yogyakarta, dan Perjuangan Jomblo.

Permainan di sini terbagi menjadi beberapa kategori, yakni board game (papan), card game (kartu), miniature game, dan pen and paper.

"Untuk orang awam, party game itu sangat menyenangkan. Ini gim ringan. Kalau sudah bosan mereka juga bisa memilih gim yang kompleksitasnya lebih tinggi," ujarnya.

Dengan membayar Rp 20 ribu, pengunjung boleh bermain sepuasnya di sini, berapa pun banyak gamenya.

"Walaupun sendiri, jangan pernah takut kekurangan pemain karena di sini pasti ada teman mainnya, paling tidak pemandunya," ujarnya.

Gim dengan tingkat kesulitan tinggi pun banyak dimainkan di sini. Gim terkompleks dan tersulit, Through the Ages, memakan waktu tujuh jam.

"Gim berat di sini memang waktu bermainnya lama, minimal tiga jam. Persiapan game-nya pun lama. Butuh pemikiran yang kompleks," ujarnya.

Seorang pengunjung yang sering bermain di sini, Alam Muamar, mengaku lebih menyukai permainan yang rumit dan perlu pemikiran mendalam. Ia pun memiliki koleksi game pribadi yang dititipkan di perpustakaan ini.

"Saya lebih suka gonta-ganti game. Selain di sini temanya banyak, gamenya juga macam-macam. Saya suka belajar game baru," ujarnya.

Shuffle Board Game Library beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00. Di awal pekan pemandu tersedia pukul 14.00. Di akhir pekan, pemandu sudah bisa membantu pukul 10.00. (ee)