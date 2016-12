Penumpang Membludak, Jurusan Jakarta-Bandung Ditambah 6 Kereta Api

Dalam peringatan ulang tahun PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ke 71 tahun, PT KAI bekerja sama dengan Tribun Jabar menyelenggarakan kegiatan KAI Run - Run to Heritage, berlokasi di Gudang Persediaan PT KAI, Jalan Sukabumi no 20, Kota Bandung, Minggu (2/10/2016). Kemeriahan ini diawali dengan adanya berbagai kegiatan, seperti lomba lari sejauh 5 km, zumba, dan puncaknya penampilan musik dari Maliq & D Essentials.

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Selama 2 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2016/2017, Kerera Api Indonesia (KA) telah mengangkut 261.312 penumpang, meningkat 1.08% dari tahun lalu yang sebesar 258.508. (Komulatif GMR: 27.083, Komulatif PSE: 43.303 sehingga total 73.071, meningkat 11% dibanding tahun lalu 65.880).

Bandung sebagai salah satu kota destinasi wisata selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin berlibur. Tak ayal, setiap musim liburan tiba, kota Bandung selalu ramai diserbu wisatawan. Momen libur Natal dan Tahun Baru kali inipun dimanfaatkan masyarakat, khususnya warga Jakarta, yang ini berlibur di Bandung.

Dapat dipastikan, setiap musim liburan tiket moda transportasi khususnya kereta api (KA) tujuan Bandung selalu habis terjual. Animo masyarakat yang meningkat tersebut membuat PT KAI mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah perjalanan KA relasi Jakarta - Bandung dengan mengoptimalkan rangkaian KA yang tersedia.

Kepala Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ilud Siregar mengatakan, ada 6 KA Tambahan yang akan dijalankan, melengkapi 14 KA yang sudah berjalan reguler sehingga total ada 20 KA jurusan Bandung – Jakarta PP yang akan dijalankan. Adapun jadwal perjalanan KA Tambahan tujuan Bandung sbb:

KA Argo Parahyangan Fakultatif (KA 35F/36F) yang akan dijalankan mulai tanggal 25 Desember 2016 – 1 Januari 2017 dengan kapasitas 518 seat per KA. *dijalankan tiap hari.

KA Argo Parahyangan (KA 31/32) tanggal 30 Desember 2016 dengan kapasitas 434 seat per KA. *dijalankan tiap hari Senin dan jumat

KLB KP/10905 dan 10767 tanggal 1 dan 2 Januari 2017 dengan kapasitas 500 seat per KA. *dijalankan tiap hari Sabtu dan Minggu.

PT KAI akan menambah perjalanan KA jurusan Bandung – Jakarta PP tiap weekend dan hari Senin, dimana penambahan kapasitas seat yang disediakan untuk Jumat, sabtu, minggu meningkat 21% dan pada hari Senin meningkat 59%. "Alhamduliah okupansi selalu baik, kami berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat transportasi khususnya saat liburan Natal dan Tahun Baru kali ini," kata Ilud melalui sambungan telepon, Sabtu (31/12/2016).

Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket KA tersebut dapat melakukan pemesanan tiket di loket penjualan di stasiun online, Contact Center 121, channel eksternal penjualan tiket PT KAI, aplikasi KAI Access, dan internet reservation. Bukti struk pembelian yang mencantumkan kode booking dapat langsung melakukan check-in di mesin Check In Mandiri (CIM) – 12 jam sebelum keberangkatan, yang tersedia di stasiun pemberangkatan. (tif)