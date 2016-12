Lagu Baru Vlogger Multitalenta Chandra Liow - The Mannequin Challenge

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Vlogger yang sudah punya subscriber 873 ribu di YouTube, Chandra Liow kembali memamerkan karya terbarunya yakni sebuah lagu yang diberi judul "The Mannequin Challenge".

Kali ini Chandra memilih Korea Selatan sebagai lokasi pembuatan video klip lagu terbarunya.

Lagu yang bercerita tentang kritik terhadap kondisi Indonesia yang sedang memanas akibat beberapa konflik, seperti konflik sosial dan politik.

Lagu tersebut ternyata banyak disenangi netizen, gaya rap Chandra sendiri yang dinilainya cukup mumpuni membuat banyak netizen terhibur dengan lagu terbarunya.

Berikut tanggapan para netizen:

ShadoWINZ: keren parah :') sukses terus Chandra... :) I LOV3 YOU CHANDRA <3.

the adventure time jack and fin: apa cuman gue yang buka terus terus dan buka you tube buat dengerin lagu ini.

Ridho Muhammad: Chandraliow emang multi talent dahh.

Dicky Fadli Nugraha: lagi suntuk ini mulu yg saya putar , musik awal videonya bikin angguk'' kepala :v enak. (Tribun Jabar/Fauzie Pradita Abbas)