Ini Dia Agenda Lengkap Tahun Baru di Hotel yang ada Di Bandung

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Perayaan Natal dan Tahun baru menjadi salah satu moment besar yang selalu disambut industri perhotelan dengan berbagai tawaran acara atau kegiatan. Setiap hotel berlomba menarwarkan program-program menarik bahkan khusus menyambut tahun baru, tidak sedikit hotel yang mendatangkan artis dalam acara yang digelar di hotelnya.

Dua perayaan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu dibarengi dengan liburan sekolah. Kota Bandung sebagai salah satu destinasi liburan, menawarkan banyak hotel yang bisa menjadi pilihan. Lokasi hotel kerap menjadi pertimbangan utama selain harga dan kenyamanan. Namun tidak sedikit wisatawan lokal memilih hotel bintang sebagai pilihan untuk mengisi libur akhir tahun ini. Berbagai acara sudah dipersiapkan oleh hotel untuk menyambut Natal, tahun baru, dan libur akhir tahun.

Savoy Homann Bidakara Hotel sebagai salah satu hotel yang bersiap menyambut moment tersebut. Ira Siska Utami, Public Relation Homann Bidakara Hotel mengatakan, pada tahun ini untuk perayaan Natal, Savoy Homann Bidakara Hotel menawarkan progran Xmas Lunch "All You Can Eat Menu" pada tanggal 25 Desember 2016. Sedangkan untuk perayaan tahun baru, pada malam pergantian tahun akan digelar acara dengan tema "One Night in Rio De Janiero".

"Untuk acara ini kami menghadirkan penyanyi Rieka Roslan dan Big Band Latin Primavera," kata Chaca panggilan Ira di Bandung, belum lama ini.

Tawaran perayaan Natal 2016 dan tahun baru 2017 juga dilakukan Best Western Premier La Grande Hotel. Mengangkat tema “The Hobbit”, akhir tahun ini dirayakan dengan hangat dan gembira. "Seperti kaum Hobbit dalam kisah J.R. Tolkien, yang memiliki sifat sederhana, rendah hati, hangat, dan ceria”, Benedictus Jodie, General Manager Best Western Premier La Grande Hotel.

Kemeriahan pergantian tahun dipusatkan di Parc De Ville Restaurant. Lebih dari 140 menu dari 23 negara akan disajikan dalam All You Can Eat Bufet Dinner di 31 Desember 2016. Untuk acara detik-detik pergantian tahun dimeriahkan dengan taburan hadiah dan juga DJ performance yang dipusatkan di Cordial Pool Bar, dengan ditemani sajian makanan ringan dan pilihan minuman, mulai dari cocktail, mocktail, beer, soda, ataupun juice. Jamuan makan dan pesta menyambut detik pergantian tahun, dapat dinikmati hanya dengan Rp. 298.000 ++ / orang.

Untuk perayaan Natal , Best Western Premier La Grande Hotel menawarkan makan malam yang digelar pada 24 dan 25 Desember 2016. Menu menarik dalam international buffet dinner yang mengangkat sajian roasted turkey sebagai andalan. Tersedia pula Children Corner dengan berbagai sajian menarik untuk anak. Christmas Dinner ini dapat dinikmati dengan harga Rp 198.000 ++ per orang.

"Untuk penawaran paket menginap, kami juga ada program. Kami memiliki 191 kamar, ada paket menginap yang dimulai dari Rp. 1.808.000 net ," katanya.

Terpisah, dalam rangka menyambut hari raya natal dan tahun baru, Hotel Vio Bandung (Hotel Vio Pasteur, Hotel Vio Cimanuk. Hotel Vio Surapati) turut berpartisipasi Pada hari raya natal, yang identik dengan pohon natal dan hadiah natal, tamu yang menginap di Hotel Vio Bandung dapat menikmati berbagai macam hadiah dari Hotel Vio Bandung yang dapat diambil sendiri di pohon natal yang tersedia di Lobby area. Hadiah ini tergantung sebagai hiasan di pohon natal kami, tamu – tamu Hotel Vio Bandung dapat mengambil hiasan tersebut langsung.

Vio Christmas Tree gift tersedia selama periode 23-25 Desember 2016. Tidak hanya perayaan natal saja, setelah natal, Hotel Vio Bandung juga mempunyai paket menginap yang menarik bagi tamu-tamu yang menginap Hotel Vio Bandung untuk menyambut tahun baru 2017. “pada perayaan tahun baru kali ini kami pun akan berbagi hadiah sebuah Hand Phone kepada tamu yang menginap di Hotel Vio Bandung, dengan tag line NYPD (New Year Prize Draw), tamu yang menginap akan mendapatkan kupon lucky draw, yang pemenangnya akan mendapatkan satu buah smart phone, pemenang akan diumumkan melalui social media kami,Periode untuk promo ini berlaku mulai tanggal 30 Desember 2016 – 1 January 2017," kata Sugiarto, General Manager, Hotel Vio Bandung.

Untuk Vio Pasteur, Abe Amrinal Rizkia, PR Vio Hotel mengatakan, jumlah kamar untuk vio pasteur ada 62 kamar, vio cimanuk 30 kamar dan vio surapati 42 kamar. "Okupansi akhir tahun ini baik, yang pasti Vio hotel siap menerima Tamu pada libur Natal dan Tahun baru kali ini," katanya.

Hotel lain yang ikut menyambut moment akhir tahun adalah, Hotel Oak Tree Premiere Bandung . Mengusung menu tradision, Oak Tree memberikan sajian dalam Trio Traditional Noodle yaitu Mie Titi Makassar, Mie Siram Medan dan tentu saja mie milik bumi pasundan yaitu Mie Kocok Bandung. Ketiganya merangkum rasa tradisional yang khas dengan kualitas hotel berbintang. Kesemuanya dapat dinikmati hanya dengan Rp 39.000,nett/porsi sudah termasuk special drink.

Theodora Pradita , PR Manager Hotel Oak Tree Bandung, mengatakan, pihaknya menawarkan progran selama Bulan Desember 2016 dapat menggunakan harga spesial di Rp 678.000,nett sudah termasuk sarapan dan makan malam! Promo ini hanya berlaku hingga tanggal 24 Desember 2016 dengan kode promo #OTPBDEC16. "Untuk okupansi sudah 50 persen hingga hari ini (Jumat 9 Desember 2016)," katanya.

Untuk perayaan tahun baru, pihaknya memiliki program New Years Package dengan Rp 1.234.000,nett/malam sudah termasuk sarapan dan gala dinner pada 31 December 2016 masing - masing untuk 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Tawaran menarik lainnya, ada merchandise, doorprize dan grandprize liburan ke Bali." Dapatkan juga Early Bird Booking sebelum tanggal 10 Desember 2016 dengan harga Rp 1.110.000,nett/malam," katanya. (tif)