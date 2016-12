VIDEO: Terjadi Kemacetan Hebat, Polisi Berlakukan Buka Tutup di Jalur Lama Purwakarta

PURWAKARTA,TRIBUNJABAR.CO.ID - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Purwakarta memberlakukan buka tutup di ruas jalur lama Purwakarta-Padalarang, bersamaan dengan kemacetan sepanjang hari ini Kamis (29/12) di jalur menuju Padalarang yang ekor kemacetan hingga ke Purwakarta Kota.

Pantauan Tribun, kendraan dari Bandung menuju Purwakarta dihentikan sementara di kawasan Cijantung atau sekitar tiga kilometer sebelum Gerbang Tol (GT) Jatiluhur.

Dengan begitu, kepadatan kendaraan dari Purwakarta menuju Padalarang bisa melaju dengan lancar. Apalagi, ekor kemacetan jelang sore ini sudah mencapai kawasan Purwakarta kota, tepatnya Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Ibrahim Singadilaga.

Aiptu Kusna personil dari Satlantas Polres Purwakarta yang memimpin buka tutup di kawasan itu mengatakan pemberlakuan one way di kawasan itu sangat efektif mengurai kemacetan.

"Buka tutup dengan pemberlakuan one way sepanjang tiga kilometer ini mampu mengurai kemacetan, apalagi kemacetan sudah masuk ke Purwakarta kota," ujar Kusna.

Secara garis besar, pihaknya memberlakukan one way setiap satu jam sekali dengan durasi 15 menit. "Tapi itu situasional, tergantung dari sejauh mana kemacetannya. Kalau ekor kemacetan sudah di kota, baru diberlakukan one way," ujar dia. (men)