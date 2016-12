Mayasari Bakery Mengucapkan Selamat Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

DAMAI Natal telah tiba dan kita akan menyambut Tahun Baru yang penuh harapan. Akhir tahun menjadi salah satu moment liburan yang dimanfaatkan keluarga atau wisatawan untuk wisata di Kota Bandung, baik itu wisata belanja ataupun wisata kuliner. Menyambut moment spesial ini Mayasari Bakery hadir dengan produk unggul, yaitu berupa bolen dengan varian 6 rasa, seperti pisang keju, pisang coklat, peuyeum, durian, nanas, kacang. Selain itu tersedia cheese roll, coklat roll, banana roll, cheese banana strudle, cheese twist, lapis panggang, tart dan berbagai pastry lainnya. Sehingga memberikan daya tarik pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan sahabat terdekat.

Mayasari Bakery berkomitmen menyuguhkan produk yang tidak hanya unggul, juga bermutu dan terjaga kwalitasnya. Hal ini bisa dicapai karena dalam memproduksi menggunakan bahan bahan berkwalitas tinggi, peralatan dan mesin yang canggih serta pengolahan yang modern dan hygienis,



Produk pilihan Mayasari Bakery

Seiring berjalannya waktu Mayasari Bakery saat ini mempunyai 14 store yang tersebar di Bandung dan sekitarnya, serta Jakarta agar pelanggan dapat memperoleh produk dengan mudah. Selain itu, untuk menambah kenyamanan dan keceriaan anda berbelanja, telah dibuka Meeting Point di lokasi store Kebon Kawung, yang merupakan cafe ke 2 , setelah Meeting Point di lokasi Pasteur. Meeting Point yang mengusung konsep cake, coffee, cafe, merupakan tempat asik untuk bercengkerama dengan keluarga, kolega, maupun meeting dengan rekan bisnis.

Berikut adalah alamat-alamat outlet dari Mayasari Bakery, yaitu: Jl. Kebon Kawung 22 B-D Bandung, Telp. (022) 4222444 - 4260303 Jl. Dr. Junjunan (Pasteur) No. 155 Bandung, Telp. (022) 6004765 - 6010911 Jl. Bojong Raya No. 17 Bandung, Telp. (022) 6003999 Jl. Abdul Rachman Saleh No. 51 A Bandung, Telp. (022) 87803785 Jl. Raya Barat No. 690 Cimahi, Telp. (022) 87806216 Jl. Kebon Kawung Dalam Stasiun KA Bandung, Telp. 08812278694 BTC Mall LGF A-4 Bandung, Telp. (022) 6126375 Bandara Husein Sastranegara Lantai 2 Terminal Keberangkatan Domestik Telp. 081223805574 & Internasional Telp .08812280248 Jl. Surya Sumantri No. 63 A Bandung, Telp. (022) 2003080 Jl. Kopo Bihbul No. 37 C Bandung, Telp. (022) 5416131 Jl. Cihampelas No. 110 Bandung, Telp. (022) 2042678

Jl. AH Nasution 51 Bandung, Telp. 088218521902 Jl. Hayam Wuruk 125 E Jakarta Barat, Telp. (021) 6250318 Bandara Soekarno – Hatta, Terminal 1A Keberangkatan Telp. 081809013805

Dan untuk para pelanggan setia Mayasari Bakery bisa berkunjung juga ke akun sosial media dan website dengan keterangan atau nama akunnya yaitu Facebook: www.facebook.com/mayasaribakerybandung , Website: www.mayasaribakery.com , serta akun Instagram: mayasari_bakery. (*)