Jabar Jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional 2017

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Sejumlah penari membawakan tarian hula dari Hawaii pada acara Road to The Association for International Sport For All (TAFISA) World Games 2016 di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (21/5/2016) malam. Tarian tradisional ini bakal diperlombakan pada TAFISA World Games 2016 atau pesta olahraga rekreasi dan tradisional sekelas olimpiade di Taman Inpian Jaya Ancol, Jakarta, 6 hingga 12 Oktober 2016. TAFISA World Games 2016 diikuti 12 ribu atlet dari 110 negara. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (Dok. Tribunnews.com)