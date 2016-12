Artis George Michael Meninggal Dunia

LONDON, TRIBUNJABAR.CO.ID - Penyanyi Inggris, George Michael, meninggal dunia pada usia 53 tahun di Goring, Oxfordshire, Inggris.

"Dengan penuh dukacita mendalam, kami menyatakan bahwa putra, saudara, dan sahabat kami tercinta, George, meninggal dunia dengan tenang di rumahnya pada saat Natal," kata juru bicara Michael, Senin (26/12/2016) waktu setempat.

George Michael dilahirkan pada 25 Juni 1963 di London, Inggris. Pria berdarah Yunani itu bernama lengkap Georgios Kyriacos Panayiotou.

Namanya mulai dikenal ketika ia bergabung dengan Andrew Ridgeley dalam Wham!. Duo ini menelurkan sejumlah lagu hits, seperti "Last Christmas" dan "Wake Me Up Before You Go Go".

Michael kemudian meninggalkan Ridgeley untuk bersolo karier. Ia memopulerkan lagu-lagu di antaranya "Careless Whispers", "Freedom! '90", "Faith", dan "I Want Your Sex". (kompas.com)