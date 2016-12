David Laly Bantah Tinggalkan Persib

TRIBUNJABAR.CO.ID -- David Laly membantah kabar bahwa dirinya akan meninggalkan Persib pada musim depan.

“Itu kan hanya status kan di IG (instagram), di ig yang sebarkan bilang aku di lepas ya? Aku sampai sekarang saja belum dapat surat dari manajemen. Jadi belum resmi kan? Kalau surat sudah ada baru resmi,” ujar Laly yang dilansir Simamaung.

Laly dikabarkan hengkang setelah membuat postingan di akun Instagram resminya yang mengucapkan selamat tinggal.

“Walau tak seindah khayalan, tetapi setidaknya dari khayalan kenyataan sudah pernah tercapai. See you in the next business friends,” kutip Laly dalam instagramnya davidlaly91 disertai foto dirinya yang berfoto bersama skuat sewaktu mempersiapkan tim di laga terakhir Torabika Soccer Championship (TSC) A 2016 di Kanjuruhan Malang.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa dengan pasti Persib akan mengumumkan materi pemain musim 2017, Januari mendatang. Diluar waktu itu, manajemen belum secara pasti menentukan pemain bertahan, lantaran beberapa pemain dalam masa pertimbangan.

Media sosial instagram maupun twitter sudah ramai membicarakan bahwa Laly dipastikan berpisah dengan Persib. Ia pun menyatakan kekecewaannya melalui pesan singkat.

Dirinya tak habis pikir akan berdampak seperti demikian, padahal banyak rekan-rekannya di Persib yang memberikan ucapan sama.

“Itu status kan banyak teman-teman juga bikin kaya gitu. Itu ungkapan selama perjalanan 2016,” jelasnya.

Diketahui bahwa Laly menandatangani kontrak dua tahun bersama Persib. Hingga kini dirinya diikutkansertakan dalam skuat Persib ke Jepara melawa Persijap di laga persahabatan, Jumat (23/12), untuk kemudian menikmati liburan natal.(*)