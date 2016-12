Wah, Gelandang Persib Ini Masuk Daftar Lima Pemain Paling Sering Dilanggar

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Febri Hariyadi masuk daftar lima pemain yang paling sering dilanggar di ISC A 2016. Padahal, gelandang sayap 20 tahun itu hanya main dalam 14 pertandingan. Artinya, dia tak terlibat dalam 20 laga lainnya yang dimainkan Persib Bandung.

Dalam data yang dikeluarkan Labbola, rasio Febri dilanggar adalah 2,14 kali dalam satu pertandingan. Pemain yang bermain 13 kali di putaran kedua itu menghasilkan 11 kartu kuning dan satu kartu merah untuk lawan yang mengasarinya.

Satu kartu merah didapat Zulvin Zamrun ketika Persib bentrok dengan PSM Makassar. Kala itu, Febri mencetak satu gol dan skor akhir 2-2.



Statistik Febri Hariyadi

Bukan hanya kartu kuning dan kartu merah, Febri juga membuat lawan melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Alhasil, Maung Bandung mendapat dua tendangan penalti akibat Febri jatuh di area kotak 16 meter.



Febri Hariyadi masuk pemain sering dilanggar.

Selain Febri, empat pemain lain yang sering dilanggar adalah Esteban Vizcarra (Arema Cronus) dengan rasio 3,51 per pertandingan, Engelberd Sani (Madura United) dengan rasio 2,89 per pertandingan, Oh In-Kyun (Persegres Gresik United) dengan rasio 4,16 per pertandingan, dan Hilton Moreira (Sriwijaya FC) dengan rasio 3,45 per pertandingan. (*)